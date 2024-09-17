7 Lagu Lawas Dewa 19 Terpopuler Era Once Mekel

JAKARTA – Lagu lawas Dewa 19 terpopuler era Once Mekel. Keberadaan vokalis bersuara tinggi itu memberikan warna tersendiri dalam band bentukan Ahmad Dhani tersebut, setelah ditinggalkan Ari Lasso.

Bersama Once, Dewa 19 menghasilkan sederet tembang hits yang begitu populer pada eranya. Range vokalnya yang lebar menjadi keunikan tersendiri bagi band asal Surabaya, Jawa Timur tersebut.

1.Kangen

Lagu Kangen sebenarnya pertama kali dirilis pada 1992 dengan Ari Lasso sebagai vokalis Dewa 19. Sekitar 15 tahun kemudian, Dewa 19 meriis ulang lagu tersebut dengan vokal Once Mekel. Lagu dengan vokal baru itu kemudian menuai 183 juta pendengar di Spotify.

2.Separuh Nafas

Dirilis pada 2000, lagu Separuh Nafas merupakan salah satu track populer Dewa 19 yang merupakan bagian dari album ‘Bintang Lima’. Liriknya menggambarkan kerinduan mendalam terhadap orang yang dicintai. Lagu yang menampilkan kekuatan vokal Once itu telah didengarkan lebih dari 138 juta kali di Spotify.

3.Risalah Hati

Lagu lawas Dewa 19 terpopuler era Once Mekel selanjutnya adalah Risalah Hati yang dirilis pada 2000 sebagai bagian dari album ‘Bintang Lima’. Lagu yang bercerita tentang ungkapan hati seseorang yang sedang jatuh cinta itu mendulang lebih dari 112 juta pendengar di Spotify.

4.Pupus

Pupus merupakan lagu ciptaan Ahmad Dhani yang masuk dalam album ‘Cintailah Cinta’ tersebut bercerita tentang perasaan kehilangan dan rindu mendalam. Lagu yang dirilis pada 5 April 2002 tersebut, sudah didengar lebih dari 101 juta pendengar di Spotify.