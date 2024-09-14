Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bahagianya Dewi Perssik Dapat Hadiah Gaun Rp100 Juta dari Penggemar

Alan Pamungkas, Jurnalis - Sabtu, 14 September 2024 | 21:26 WIB
Bahagianya Dewi Perssik Dapat Hadiah Gaun Rp100 Juta dari Penggemar
Bahagianya Dewi Perssik Dapat Hadiah Gaun Rp100 Juta dari Penggemar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Dewi Perssik tengah berbahagia. Ia baru saja mendapatkan hadiah istimewa dari fans setianya.

Fans tersebut adalah Windi Yanti, seorang wanita berusia 24 tahun yang sudah mengidolakan Dewi Perssik sejak lama.

Windi Yanti, pemilik Windshine, mengaku telah mengikuti perjalanan karier Dewi Perssik sejak ia masih kecil, terutama sejak Depe, sapaan akrab Dewi Perssik, membintangi sinetron Mimpi Manis. Sejak itu, Windi mengagumi sosok Dewi dan berharap bisa meraih kesuksesan seperti idolanya.

Bahagianya Dewi Perssik Dapat Hadiah Gaun Rp100 Juta dari Penggemar
Bahagianya Dewi Perssik Dapat Hadiah Gaun Rp100 Juta dari Penggemar

Ketika Windi meluncurkan produk terbaru Windshine di gedung The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (14/9/2024), ia mengundang Dewi Perssik untuk tampil dan menghibur tamu undangan.

