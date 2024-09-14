Bahagianya Dewi Perssik Dapat Hadiah Gaun Rp100 Juta dari Penggemar

JAKARTA – Dewi Perssik tengah berbahagia. Ia baru saja mendapatkan hadiah istimewa dari fans setianya.

Fans tersebut adalah Windi Yanti, seorang wanita berusia 24 tahun yang sudah mengidolakan Dewi Perssik sejak lama.

Windi Yanti, pemilik Windshine, mengaku telah mengikuti perjalanan karier Dewi Perssik sejak ia masih kecil, terutama sejak Depe, sapaan akrab Dewi Perssik, membintangi sinetron Mimpi Manis. Sejak itu, Windi mengagumi sosok Dewi dan berharap bisa meraih kesuksesan seperti idolanya.

Ketika Windi meluncurkan produk terbaru Windshine di gedung The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (14/9/2024), ia mengundang Dewi Perssik untuk tampil dan menghibur tamu undangan.