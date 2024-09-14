Karena Virgoun, Banyak Mimpi Inara Rusli yang Tertunda

JAKARTA - Inara Rusli mengungkapkan perjalanannya hingga berada di posisi saat ini tidaklah mudah. Ia memulai karier di dunia hiburan pada tahun 2013 sebagai anggota girl band bernama Bexxa.

Saat itu, penampilan Inara masih jauh dari kata berhijab. Hal ini disampaikannya saat menjadi bintang tamu di acara Modest Fashion Week 2024, yang mengangkat tema pemberdayaan perempuan.

"Awal mula aku berkarier di girl band, penampilanku belum menutup aurat, masih jahiliyah, masih seperti Tarzan," ujar Inara Rusli saat acara di Depok, Jawa Barat, Sabtu (14/9/2024).

Selama meniti karier, perempuan berusia 31 tahun ini tidak melupakan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Ia sempat mengambil kuliah di jurusan FISIP Hubungan Internasional. Namun, impian akademisnya harus ditunda karena calon suaminya, Virgoun, sedang menghadapi masalah kesehatan.

"Aku kuliah sambil berkarier, tapi skripsi tidak aku selesaikan karena waktu itu calon suamiku, Virgoun, sedang sakit. Jadi, aku harus menunda," jelas Inara.

Inara juga mengakui bahwa banyak mimpi yang harus ditunda demi bisa menikah dengan Virgoun.

"Aku menunda banyak impian demi bisa menikah dan membangun rumah tangga," ungkapnya.

Setelah menikah, Inara tetap berperan dalam membantu perekonomian keluarga. Meskipun menjadi ibu rumah tangga, ia masih bekerja sebagai artis dan model.

"Aku jadi ibu rumah tangga, sementara waktu itu Virgoun masih bersama bandnya dan belum bersolo karier. Jadi, aku tetap bekerja, syuting, dan photoshoot sambil menjaga anak. Bahkan, Starla yang masih kecil selalu aku bawa ke mana-mana," kenang Inara.