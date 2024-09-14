Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong dan Paula Verhoeven Diterpa Isu Cerai, Melaney Ricardo Berikan Dukungan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |13:03 WIB
Baim Wong dan Paula Verhoeven Diterpa Isu Cerai, Melaney Ricardo Berikan Dukungan
Baim Wong dan Paula Verhoeven Diterpa Isu Cerai, Melaney Ricardo Berikan Dukungan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Melaney Ricardo mengungkapkan kondisi rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang tengah ramai diterpa isu bercerai. 

Sebagai seorang sahabat, Melaney Ricardo tidak bisa banyak ikut campur urusan rumah tangga orang lain, selain memberikan dukungan.

"Doakan yang terbaik saya juga punya struggle dalam rumah tangga," kata Melaney Ricardo dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Sabtu (14/9/2024).

Baim Wong dan Paula Verhoeven Diterpa Isu Cerai, Melaney Ricardo Berikan Dukungan
Baim Wong dan Paula Verhoeven Diterpa Isu Cerai, Melaney Ricardo Berikan Dukungan

Namun Melaney Ricardo tampaknya mengisyaratkan bahwa rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven memang tidak baik-baik saja.

"Dan semoga apapun yang mereka putuskan hopefully itu yang terbaik dari kedua belah pihak," tambah Melaney Ricardo.

Perempuan 43 tahun itu juga sangat tahu betul bahwa menjalani pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan. Ia dan sang suami Tyson Lynch juga pernah mengalami hal yang sama.

"Karena aku percaya pernikahan itu tidak mudah karena aku juga pernah ada di tahap tahap terberat," ungkap Melaney.

Sebelumnya, Melaney Ricardo juga sempat membagikan video di kanal YouTube pribadinya untuk membahas soal permasalahan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Lantaran banyak netizen yang penasaran dengan kabar perceraian Baim dan Paula Verhoeven.

"Ya tipis tipis karena kan netizen banyak yang nanya kan. Baim tuh kan banyak fans nya cuman kan aku mengapresiasi dan menghargai hubungan pertemanan," terang perempuan berdarah Batak tersebut.

 

