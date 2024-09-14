Stefan William Bagikan Foto dengan Ketiga Anaknya Usai Disindir Celine Evangelista

JAKARTA - Stefan William tengah menjadi perbincangan hangat publik. Bermula dari pengakuannya yang sudah menikah dan memiliki anak dari Ria Andrews, Stefan terus menjadi sorotan.

Apalagi mantan istrinya, Celine Evangelista sempat menyindirnya karena Ria Andrews mengungkap pertemuan anaknya dengan kedua anak Celine dan Stefan, Lucio dan Koa.

Celine naik pitam dan langsung berkoar-koar, membongkar perlakuan Stefan yang terkesan ingin terlihat sebagai ayah yang bertanggung jawab hingga akhirnya Celine juga mempertanyakan soal pernikahan Stefan dan Ria.

Di tengah polemik tersebut, Stefan William tiba-tiba mengunggah potret kebersamaan ketiga putranya. Dalam foto itu, dia terlihat duduk di kursi depan mobil bersama ketiga anak laki-lakinya. Koa dan adik tirinya, Noah tampak saling menatap satu sama lain di foto tersebut.

Melalui unggahannya itu, Stefan menuliskan pesan manis untuk ketiga putranya. Dia berharap mereka selalu kompak layaknya kakak beradik yang selalu saling menyayangi satu sama lain.

“Brothers (kakak beradik). Daddy berharap, kalian selalu dekat dan saling mendukung satu sama lain. Daddy mencintai kalian semua, anak-anak ganteng,” bunyi keterangan unggahan @stefannwilliam, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Sebelumnya, Stefan William dan Ria Andrews mengumumkan soal pernikahan mereka di Instagram Story masing-masing. Stefan mengungkap bahwa dia dan Ria menikah secara privat pada tahun 2022.

"Aku dan Ria sudah menikah. Kami menikah pada tahun 2022. Kami merayakannya secara pribadi," tulis Stefan William di Instagram @stefannwilliam, dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Stefan William menjelaskan bahwa dirinya menggelar pernikahan itu secara pribadi dikarenakan keluarga dan teman-teman Ria Andrews berada di Inggris. Oleh sebab itu Stefan William dan Ria Andrews akan memperbarui janji pernikahan mereka di waktu yang tepat.

"Karena keluarga dan teman- teman Ria tinggal di Inggris, kami menunggu untuk merayakannya dan memperbarui janji pernikahan kami dengan pernikahan pada saat yang tepat, sehingga kami dapat merayakannya dengan baik bersama semua orang yang kami cintai," jelas Stefan William.