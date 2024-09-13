Stefan William Tegaskan Menikah dengan Ria Andrews di 2022 : Bisa Cek di Gereja

JAKARTA - Stefan William kembali menegaskan bahwa dirinya telah resmi menikah dengan Ria Andrews pada 8 September 2022. Setelah mengungkap soal pernikahannya yang digelar secara privat itu di Instagram pribadinya, kini secara terbuka Stefan mengungkapnya dihadapan awak media.

Hal ini kembali ditegaskannya usai mantan istrinya, Celine Evangelista sempat mempertanyakan pernikahan antara mantan suaminya dengan istri barunya itu.

Celine merasa ada yang janggal dari pernikahan Stefan dan Ria yang disebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 lalu. Meski tak menyebutkan nama secara langsung, kalimat 'already 2022' yang disebutkan Celine mengarah pada pengakuan Ria soal pernikahannya dengan Stefan.

Stefan William Tegaskan Menikah dengan Ria Andrews di 2022 : Bisa Cek di Gereja

Stefan kembali memastikan bahwa pernikahannya sah yang dikuatkan dengan surat nikah dari gereja. Surat itu lah yang sempat dipertanyakan Celine usai Ria mengunggahnya di Instagram.

"Sama Ria ya saya sudah menikah, 8 September 2022, itu sah ada suratnya semua," ujar Stefan di kawasan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.

Saking yakinnya, Stefan mempersilahkan untuk mengecek sendiri ke gereja yang mengeluarkan surat nikah tersebut jika masih ada yang meragukan.

"Itu jelas, nggak ada bohong sama sekali, bisa cek langsung ke gereja," tandasnya.

Sebelumnya, Ria Andrews sempat menjawab beberapa pertanyaan netizen mengenai kehidupannya bersama Stefan dan Noah, termasuk soal status pernikahannya. Tampaknya beberapa netizen penasaran kapan Stefan dan Ria menikah.

"Udah nikah apa belum kak sama Stefan?" tanya seorang netizen dalam sesi tanya-jawab di Instagram Stories, @ria.travelwithmeri, dikutip Selasa (10/9/2024).