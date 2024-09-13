Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lagu Keras Kepala Viral, Meiska Siap Hadirkan Video Klipnya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |01:32 WIB
Lagu Keras Kepala Viral, Meiska Siap Hadirkan Video Klipnya
Lagu Keras Kepala Viral, Meiska Siap Hadirkan Video Klipnya (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Nama Meiska Adinda makin melambung tinggi di industri musik Tanah Air. Pendengar musik makin dekat dengan karya Meiska, salah satunya berkat viralnya lagu Keras Kepala.

Usai lagu tersebut viral, Meiska berencana membuat MV Keras Kepala untuk tanda apresiasi sebagai lagu yang mendapat streams terbaik dari album Hanya Figuran.

"Dari awal album Hanya Figuran rilis, rencananya kita akan lihat lagu mana yang mendapat respons baik. Akhirnya kita sama-sama lihat Kalo lagu Keras Kepala sampai sekarang yang paling bagus streamsnya. Jadi kita sepakat untuk membuat MV," jelas Meiska.

Lagu Keras Kepala Viral, Meiska Siap Hadirkan Video Klipnya
Lagu Keras Kepala Viral, Meiska Siap Hadirkan Video Klipnya

Diakui oleh Meiska ia tak menyangka lagu Keras Kepala begitu besar mendapatkan sambutan dari pendengar musik Indonesia. Capaian dan prestasi lagu Keras Kepala, membuat Meiska tak bisa berkata-kata.

Halaman:
1 2 3
