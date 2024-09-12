Tak Pernah Sendiri, Single Abeliano untuk Dia yang Kesepian

JAKARTA - Abeliano kembali merilis karya terbarunya. Setelah sukses dengan single "Hoping You'll Be Mine" yang berhasil menarik lebih dari satu juta pendengar di Spotify, musisi kelahiran Jakarta, 8 Maret 2001 ini memperkenalkan single ketiganya yang berjudul Tak Pernah Sendiri, lagu berbahasa Indonesia pertamanya.

Menurut Abeliano, terpilihnya Tak Pernah Sendiri sebagai single ketiganya adalah sebuah kejutan. Awalnya, ia sedang mencoba menciptakan lagu-lagu berbahasa Indonesia, namun merasa ada kesulitan.

Salah satu lagu yang ia ciptakan menarik perhatian tim A&R, tetapi Abeliano merasa lagu itu belum siap. “Karena menurutku lagu yang dipilih masih belum sempurna, aku menawarkan lagu lain, yaitu 'Tak Pernah Sendiri'. Ternyata, pihak Sony Music langsung menyukainya dan memilih lagu ini sebagai single ketiga,” ungkapnya.

Abeliano

Bagi Abeliano, lagu ini sangat personal. Ia menciptakan "Tak Pernah Sendiri" sebagai pesan untuk dirinya sendiri saat mengalami masa-masa sulit.

“Waktu itu aku sedang merasa tidak baik, banyak pikiran, dan merasa kesepian. Dari perasaan itu lahirlah lagu ini, dimulai dari lirik pertama, 'Pernahkah kau melihat ku mengeluh menyesali hariku'. Lagu ini ingin mengingatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada orang yang mendengarkan, mendukung, dan menemani kita melewati masa-masa sulit,” jelas Abeliano.

Berbeda dari dua single sebelumnya, Tak Pernah Sendiri diproduksi oleh Mikha Angelo. Abeliano merasa antusias bekerja sama dengan Mikha dan merilis lagu full berbahasa Indonesia. “Aku merasa deg-degan karena ini pertama kalinya aku menulis lagu berbahasa Indonesia, tapi aku juga nggak sabar menunggu reaksi para pendengar. Semoga lagu ini bisa diterima banyak orang,” harapnya.

Pesan Abeliano dalam lagu ini tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mereka yang merasa kesepian. “Jangan khawatir kalau hari-hari terasa berat. Ingat, kalian tidak pernah sendiri dalam menghadapi itu. Selalu ada teman, bahkan kadang secara tidak langsung, yang akan menemani kalian,” ujarnya.