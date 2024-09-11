Elvy Sukaesih Takjub dengan Kemajuan Industri Musik

JAKARTA - Elvy Sukaesih masih eksis hingga saat ini. Sebagai Ratu Dangdut, Elvy terus mempertahankan eksistensi di belantika musik Indonesia.

Elvy Sukaesih terus beradaptasi dengan kemajuan zaman agar bisa relevan dengan kondisi industri saat ini. Meski tak lagi muda, ELvy tetap mencoba untuk menyerap ilmu dan perkembangan zaman.

Diketahui, Elvy bahkan akan mengikuti festival musik Synchronize, yang erat dengan generasi Z. Hal ini dilakukan agar dirinya selalu relevan dan bisa diterima di industri kekinian.

Elvy Sukaesih

"Alhamdulillah, semakin maju," ujar Elvy Sukaesih di kawasan Gatot Subroto, Jakarta.

Kini musik dangdut pun mencoba untuk terus modern. Dengan demikian, musik dangdut tak hanya dinikmati orang dewasa tetapi juga generasi z. Agar para pelaku industri bisa terus sejahtera.

"Itu lah nasib bagus untuk pencipta lagunya. Istri dan keluarganya jadi bisa merasakan terus hasil royalti dari lagu ciptaannya," jelas Elvy Sukaesih.