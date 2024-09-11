Energik, Bruno Mars Buka Penampilan Lewat Single 24K Magic

JAKARTA - Konser Bruno Mars hari pertama di Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta Utara pada Rabu, 11 September 2024 dimulai tepat pada pukul 20.00 WIB.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pun berkumandang sebagai penanda mulainya konser.

Berdasarkan pantauan Okezone.com, penonton sudah memasuki area panggung pada pukul 19.45 WIB.

Bahkan ada yang datang sejak sore hari demi menghindari antrean penonton di pintu masuk JIS.

Tirai merah pun mendadak jatuh di tengah panggung menandakan konser akan segera dimulai.

Tak lama kemudian, tirai itu jatuh dan langsung disambut dengan intro lagu 24K Magic.

Bruno Mars tampil mengenakan busana kemeja bermotif bawahan hitam lengkap dengan ikat kepalanya. Penonton pun bersorak ketika melihat sang idola dibalik tirai.

Gemerlap lampu panggung menghiasi sepanjang konsernya. Hal ini menambah kemegahan aksi panggung pelantun Marry You tersebut.

Terlebih, Bruno Mars juga tampil energik bersama tiga penari latarnya.

"Jakarta aku disini," teriak Bruno Mars menyapa penggemarnya.

Tanpa basa-basi, penyanyi asal Amerika Serikat itu langsung melanjutkan aksinya dengan lagu Finesse dan Treasure.