HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ai Higuchi Jatuh Cinta dengan Indonesia, Terkesan dengan Hal Ini

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |03:08 WIB
Ai Higuchi Jatuh Cinta dengan Indonesia, Terkesan dengan Hal Ini
A
A
A

JAKARTA - Anime populer Attack on Titan hampir tak bisa dipisahkan dari sosok Ai Higuchi, yang berperan penting sebagai penyanyi soundtrack dalam anime ini. Meskipun ia hanya menyanyikan beberapa lagu, setiap soundtrack yang dibawakannya sukses besar dan selalu dikenang oleh para penggemar. 

Salah satu lagu terpopulernya, "Akuma no Ko", yang digunakan dalam anime ini, memperkenalkan Ai Higuchi kepada audiens global, termasuk di Indonesia. Popularitasnya ini semakin meningkat ketika diumumkan sebagai salah satu pengisi acara dalam festival Jepang tahunan terbesar, Impactnation, yang digelar pada Juli 2024.

Ai Higuchi adalah penyanyi dan penulis lagu berbakat yang lahir pada tahun pertama era Heisei. Ia lahir di Kagawa dan tumbuh besar di Nagano, sebelum akhirnya pindah ke Tokyo untuk melanjutkan pendidikannya. Bakat bermusik Ai sudah terlihat sejak usia 2 tahun, saat ia mulai belajar memainkan piano klasik. Seiring waktu, ia pun bereksplorasi dengan alat musik lain seperti biola, drum, dan gitar, sebelum akhirnya memutuskan untuk fokus pada keyboard dan vokal pada usia 18 tahun.

Ai Higuchi
Ai Higuchi

Tidak mengherankan jika kemampuan musiknya sangat matang, baik dalam menyanyi maupun memainkan berbagai alat musik. Emosi yang dituangkannya ke dalam setiap lagu pun menjadi ciri khas yang menguatkan pengaruhnya di dunia musik.

Popularitas Ai Higuchi di kalangan penggemar Attack on Titan membawa dirinya sebagai salah satu pengisi acara di Impactnation Japan Fest yang diadakan di Jakarta pada 20-21 Juli 2024. Ini adalah penampilan pertamanya di Indonesia, yang disambut dengan antusiasme tinggi dari para penggemarnya.

Selain penampilan di panggung, Ai Higuchi juga terlibat dalam beberapa kolaborasi seru selama berada di Jakarta, antara lain, kolaborasi dengan The Lantis dan Indomusikgram Ai Higuchi tampil bersama grup musik Indonesia, The Lantis, dalam sebuah duet untuk lagu Lampu Merah. Penampilannya dalam lagu ini dipuji karena pelafalan bahasa Indonesianya yang sangat baik. Selain itu, Ai juga berpartisipasi dalam konten seru bersama Indomusikgram, di mana ia ikut dalam tantangan menyanyikan lagu "Akuma no Ko" secara bergantian.

Kemudian kolaborasi dengan Eno Bening Ai Higuchi juga berkolaborasi dengan influencer lokal, Eno Bening, dalam sebuah wawancara santai yang diunggah di kanal YouTube-nya. Mereka membahas banyak hal tentang Attack on Titan dan menyanyikan lagu "Akuma no Ko" bersama. Ai tampak menikmati setiap momen, terutama saat berinteraksi dengan penggemar Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
