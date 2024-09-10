Prilly Latuconsina Rupanya Sempat Bercita-cita Jadi Dokter Anak

JAKARTA - Prilly Latuconsina ternyata sempat bercita-cita ingin menjadi seorang dokter anak. Bahkan awalnya dia tak memiliki cita-cita menjadi seorang pemain film.



Hal itu diungkapkan oleh Prilly saat hadir sebagai pembicara di sebuah acara di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, 10 September 2024.



"Sebenarnya waktu di SMA itu aku sudah mempersiapkan diri mau ambil kuliah kedokteran, karena cita citanya jadi dokter anak," kata Prilly Latuconsina.

Prilly Latuconsina Rupanya Sempat Bercita-cita Jadi Dokter Anak (Foto: Instagram/prillylatuconsina96)



Kala itu Prilly Latuconsina sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak. Sampai ia pun berencana jadi guru TK jika memang tidak jadi seorang dokter anak.



"Kalau misal ga jadi dokter anak, jadi guru TK. jadi emang semua yang berhubungan sama anak-anak aku mau," tambah Prilly Latuconsina.



Namun cita-cita Prilly Latuconsina berubah saat ia sedang fokus belajar, tiba-tiba ada sebuah tawaran syuting sinetron. Setelah meminta saran kepada sang ibu, ia pun langsung menerima tawaran tersebut.



"Orang tua aku bilang apapun kesempatan yang datang ke kamu selagi kamu masih muda ambil aja, karena kamu ga pernah tahu jalan yang Tuhan siapkan buat kamu. siapa tahu kamu ga jadi dokter kamu bisa jadi yang lain, yang sama sama bermanfaatnya kayak dokter," jelas pemain film Danur tersebut.