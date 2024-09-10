Gilga Sahid Debut Main Film, Langsung Jadi Peran Utama Bareng Happy Asmara

JAKARTA - Pasangan Gilga Sahid dan Happy Asmara akan beradu akting dalam film Ambyar Mak Byar yang diproduksi Bion Studios. Setelah keduanya selalu bikin baper penonton karena chemistry di atas panggung, kini chemistry itu akan dibawa ke layar lebar.

Ambyar Mak Byar pun menandai debut Gilga Sahid di dunia seni peran. Meski sempat gugup karena menjadi pengalaman pertama baginya, Gilga mengaku menikmatinya karena ditemani oleh sang istri tercinta selama proses produksi berlangsung.

"Kalau pengalamannya seru sih karena pertama kali main film yg harusnya deg degan tapi di situ jadi agak santai karena ditemani istri," ujar Gilga Sahid di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Happy Asmara sendiri merasa bangga karena untuk pertama kalinya dipercaya sebagai bintang utama. Apalagi kali ini dia beradu akting dengan suaminya. Happy pun mengungkap bahwa sang suami sempat ragu karena belum pernah berakting sebelumnya. Tapi karena Happy Asmara juga terlibat dalam film ini, mereka pun sama-sama menikmati prosesnya.

"Satu kebanggaan tersendiri kemarin tuh sempat ragu sama bojoku ini. Ini dia awalnya gak mau. Aku gak mau kalau enggak ada kamu. Oke akhirnya terjun berdua.

Selepas kita terjun ke sana dan selepas kita mencoba ke sana ternyata seru banget fun banget ternyata enjoy banget ya enak banget kayaknya kita cocok jadi pemain film ya," timpal Happy Asmara.

Gilga mengaku selain keberadaan sutradara yang mengarahkan, kehadiran Happy Asmara membantu meyakinkannya untuk mengambil tawaran tersebut. Apalagi mereka bisa saling menemani ketika proses syuting berlangsung.

"Karena aku gak pernah main film, jadi ketika min film penginnya ditemenin sama orang yang udah aku kenal, udah deket supaya gak canggung di sana. Soalnya gak bisa akting sama sekali kalau gak diajarin sama om Puguh (sutradara) dan gak ditemenin istri mungkin akan kelabakan di sana," ungkap Gilga.