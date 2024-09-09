Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cantiknya Putri Anne saat Pemotretan, Pamer Tubuh Mulus

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |16:28 WIB
Cantiknya Putri Anne saat Pemotretan, Pamer Tubuh Mulus
Cantiknya Putri Anne saat Pemotretan, Pamer Tubuh Mulus (Foto: IG Putri Anne)
JAKARTA - Kehidupan Putri Anne selalu menarik perhatian netizen. Tak hanya kehidupan asmaranya, tapi juga penampilannya yang selalu sukses jadi sorotan.

Melalui postingannya di Instagram, Putri Anne banyak membagikan kegiatannya. Salah satunya adalah gaya outfitnya yang seperti anak muda. 

Seperti pada postingan terbarunya, Putri Anne mengunggah foto dirinya saat menjalani pemotretan terbaru. Dia memamerkan keseksiannya di foto ini.

Cantiknya Putri Anne saat Pemotretan, Pamer Tubuh Mulus
Cantiknya Putri Anne saat Pemotretan, Pamer Tubuh Mulus

Pada unggahannya di Instagram @putrianneofficial1990, Putri Anne terlihat foto close up sambil rebahan. Meskipun sambil rebahan, rambutnya terlihat tertata rapi.

