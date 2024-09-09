Ibunda Puput Novel Nangis Histeris di Pemakaman: Ya Allah Titip Anak Hamba

JAKARTA - Ibunda Puput Novel, Susi menangis histeris sesaat hendak meninggalkan proses pemakaman sang anak.

Seperti diketahui jenazah Puput Novel dimakamkan di Pemakaman Umum Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (9/9/2024) sekitar 09.34 WIB.

Setelah proses pemakaman dan tabur bunga dilakukan, sang ibunda mendekat ke makam sambil mengucapkan kata-kata perpisahan.

"Anak yang paling hebat di dunia, hatinya baik, pemaaf, kamu tuh pemaaf penyayang, rela berkorban untuk orang lain, kamu susah untuk orang lain, ya Allah anakku sayang, cintaku, buah hatiku, malaikatku, selamat jalan," ucap Susi sambil menangis saat memandangi kuburan Puput Novel.

Susi masih terus berkata-kata, seolah tak mau pergi meninggalkan kuburan sang anak. Ia pun berdoa semoga sang putri ditempatkan di tempat terbaik Allah SWT.

"Ya Allah, Rasulullah titip anak hamba. Ya Allah, titip anak hamba ya, Ya Allah, Ya Robbi, ampuni dosanya, ampuni dosa anak hamba," ungkap Susi.

"Dosanya dia adalah dosanya hamba, bukan dosanya dia. Dia gak punya dosa, ampuni dosa, saya yang berdosa, dia tidak ada dosa sama sekali Ya Allah, terima di surgaMu Ya Allah, selamat jalan anakku sayang," tutup Susi.