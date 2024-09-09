Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Puput Novel Kuliah di Australia, Baginda Jaya Ceritakan Rencana Pemakaman sang Kakak

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |06:30 WIB
Anak Puput Novel Kuliah di Australia, Baginda Jaya Ceritakan Rencana Pemakaman sang Kakak
Anak Puput Novel kuliah di Australia, Baginda Jaya ceritakan rencana pemakaman sang kakak. (Foto: Instagram Puput Novel)
A
A
A

JAKARTA – Kabar meninggalnya artis Puput Novel membawa duka mendalam bagi keluarga, terutama bagi sang anak, Malik Pratama. Saat ini, Malik sedang menimba ilmu di Australia, namun dia segera pulang untuk menghadiri pemakaman ibunda tercintanya.

Adik kandung Puput Novel, Baginda Jaya mengatakan, mendiang sang kakak akan dimakamkan di TPU Sanjaya Kebayoran Baru, Senin pagi (9/9/2024), sekitar pukul 09.00 WIB. 

Lokasi pemakaman tak jauh dari kediaman Puput Novel yang berada di depan SMA Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. 

“Rencananya dimakamkan Senin pagi. Lokasi dekat dari sini,” ujar Baginda, saat diwawancara MNC Portal di lokasi, Minggu (8/9/2024).

Baginda menyebut, selain kerabat terdekat, pemakaman Puput Novel juga akan dihadiri keluarga besar. Termasuk sang anak semata wayang, yakni Malik Pratama. 

Menurut Baginda, putra Puput yang saat ini berusia 19 tahun dan tengah kuliah di Australia itu, sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menghadiri pemakaman sang ibu. 

“Iya anaknya (Malik) lagi di jalan ke sini. Dia kan lagi kuliah sebenarnya di Australia. Sudah terbang ke sini, buat hadir di pemakaman,” ucapnya. 

Sebagai informasi, Puput Novel diketahui mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 18.24 WIB di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan.

 

