HOME CELEBRITY MUSIK

ILIR7 Ikut Berduka Puput Novel Meninggal Dunia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |16:47 WIB
JAKARTA - Wafatnya penyanyi senior Puput Novel masih menyisakan duka yang mendalam untuk industri musik Tanah Air. Puput Novel meninggal dunia pada Minggu (8/9/2024) di RS MMC, Jakarta Selatan usai berjuang melawan kanker payudara yang dideritanya.

Kepergian Puput pun membuat sejumlah musisi Indonesia merasa kehilangan. Termasuk grup band Tanah Air, ILIR7. Sebagai musisi dan penikmat musik Indonesia, Ave, vokalis ILIR7 turut menyampaikan bela sungkawa dan rasa kehilangan yang mendalam.

“Kita sudah kehilangan salah satu mantan penyanyi cilik yang banyak orang tau,” ungkap Ave kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Ave, Vic, Zinx dan Richie mengungkap sosok Puput Novel adalah salah satu penyanyi yang karya begitu hits dan selalu membekas para penikmat musik Indonesia. Sederet lagu ternama milik Puput pun berhasil menghibur dan menghiasi belantika musik Tanah Air.

“Sudah beberapa lagu beliau bawakan dan populer,” tambahnya.

Meski raga Puput Novel telah tiada, ILIR7 yakin bahwa karya mendiang penyanyi Indonesia ini akan selalu dikenang oleh masyarakat. Mereka berharap lagu-lagu milik Puput Novel ini akan selalu melegenda dan mewarnai industri musik Indonesia.

“Semoga karya-karyanya selalu dikenang, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran,” tambahnya.

Sosok Puput Novel sendiri merupakan penyanyi Indonesia yang hits sejak tahun 80-an. Ia lahir dengan nama Putri Zizi Novianti pada 31 Agustus 1973. 

 

