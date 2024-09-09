Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

ILIR7 Rayu Pasangan Lewat Single Terbaru Asal Kau Setia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |16:40 WIB
ILIR7 Rayu Pasangan Lewat Single Terbaru Asal Kau Setia
ILIR7 Rayu Pasangan Lewat Single Terbaru Asal Kau Setia (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
JAKARTA - Grup band ILIR7 mewarnai industri musik Indonesia. Grup yang beranggotakan Ave (Vokal), Vic (Bass), Zinx (Gitar) dan Richie (Drum) ini baru saja merilis single terbaru mereka bertajuk Asal Kau Setia.

Band asal Sumatera Selatan ini pun mengungkap makna mendalam dari single Asal Kau Setia yang dibalit dalam sebuah komposisi musik pop ballad yang manis, selaras dengan makna yang hendak disampaikan dari setiap penggalan liriknya.

Vic, basisst dari ILIR7 ini menceritakan lagu Asal Kau Setia ini menggambarkan rayuan untuk seseorang saat pasangannya mulai berubah dan berpaling darinya.

ILIR7 Rayu Pasangan Lewat Single Terbaru Asal Kau Setia
ILIR7 Rayu Pasangan Lewat Single Terbaru Asal Kau Setia

“Lagu ini menceritakan pasangan yang berubah dan sudah tidak seperti biasanya. Tidak mesra lagi seperti dulu. Jadi lagu ini ingin merayu lah, asal kamu kembali lagi seperti dulu, asal kamu setia lagi seperti dulu,” ungkap Vic kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Vic mengungkap lagu ini tentu bisa dinikmati setiap kalangan, apalagi bila tengah menghadapi hubungan yang diujung tanduk dan ingin mempertahankannya. 

Liriknya mendalam dan penuh makna dapat dinikmati setiap insan yang tengah berjuang mempertahankan hubungan mereka.

“Ini relate ke pasangan-pasangan ya. Dengan lagu ini bisa langsung memberi pilihan seprti kamu mau apa sih. Jadi relate ya untuk orang-orang. Jadi lagu ini juga ringan tapi tegas,” paparnya.

 

