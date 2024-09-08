Puput Novel Meninggal Dunia, Begini Evolusi Karier Bermusiknya

JAKARTA - Puput Novel dilaporkan meninggal, Minggu (8/9/2024). Puput menghembuskan nafas terakhir pada usia 50 tahun di Rumah Sakit MMC, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebelumnya Puput Novel dikabarkan sempat menjalani perawatan intensif selama kurang lebih tiga hari. Kabar meninggalnya Puput Novel sontak mengejutkan masyarakat Indonesia, tak terkecuali dunia entertainment Tanah Air.

Semasa hidupnya, Puput Novel memang dikenal sebagai artis serba bisa. Puput Novel juga memiliki pribadi yang hangat dan ramah. Hal ini terbukti dari banyaknya ucapan duka dari rekan dan sahabat terdekatnya.

Vonny Cornellya melalui akun twitter pribadinya, @vonnycornellya_ pun turut menyampaikan ucapan belasungkawa kepada sahabatnya tersebut.

“Innalillahi wa innailaihi rojiun. Selamat jalan mba Puput Novel Semoga husnul khotimah. Mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, dilancarkan jalan menuju surgaNya. Keluarga dan sahabat diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan. Aamiin YRA ,” tulis Vonny.

Di usia-nya yang telah menginjak 50 tahun, Puput Novel sebetulnya masih sangat aktif di dunia musik. Ia bahkan memiliki Youtube Channel pribadi untuk mempublikasi karya-karya terbarunya.

Pantauan Tim Okezone, Puput Novel kerap mengunggah video cover lagu dari musisi ternama Internasional dibalut dengan suara merdunya yang khas. Salah satu musisi yang menjadi favoritnya adalah Lady Gaga.

Puput mengcover 2 lagu Lady Gaga berjudul, “You and I” dan “I’ll Never Love Again”. Tak hanya itu, memiliki range vokal yang sangat variatif, Puput juga sempat menjajal lagu La Vien Rose dari penyanyi legendaris asal Prancis, Edith Piaf.