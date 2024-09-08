Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata Puput Novel, Penyanyi yang Meninggal Dunia di Usia 50 Tahun

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |20:46 WIB
Biodata Puput Novel, Penyanyi yang Meninggal Dunia di Usia 50 Tahun
Biodata Puput Novel, Penyanyi yang Meninggal Dunia di Usia 50 Tahun (Foto: Instagram/puputnovel_)
JAKARTA - Biodata Puput Novel akan dibahas pada artikel ini. Puput Zizi Novianti atau yang dikenal dengan nama Puput Novel, mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Minggu, (8/9/2024) pukul 18.24 WIB.

Kabar duka tersebut dikabarkan Pihak management Ruli Siahaan.

"Telah meninggal dunia artis cantik dan baik hati Mbak Puput Novel dalam usia 50 tahun," kata Ruli dalam keterangannya.

Namun, pihak Management belum memberikan keterangan lebih lanjut penyebab dan lokasi Puput meninggal dunia.

Puput Novel
Biodata Puput Novel, Penyanyi yang Meninggal Dunia di Usia 50 Tahun (Foto: Instagram/puputnovel_)


Berikut, biodata Puput Novel.


Puput Novel merupakan salah satu artis Indonesia yang multitalenta. Tidak hanya dikenal sebagai seorang penyanyi, dia juga memiliki bakat di bidang presenter dan seni peran.

Wanita 46 tahun ini juga sempat bermain dalam empat buah film, di antaranya, Pacar Seorang Perjaka, Keagungan Tuhan, Buah Hati Mama, dan Si Doi. Dia juga pernah terjun sebagai bintang sinetron striping dan bermain dalam beberapa judul, termasuk Warkop.

Terkait kemampuannya di dunia tarik suara, nama Puput Novel memang tak perlu diragukan lagi. Dia bahkan berhasil memiliki kurang lebih 40 album semasa dirinya menjadi seorang penyanyi.

Menganut agama Islam, Puput Novel memiliki darah seni yang berasal dari orang tuanya. Di usia 4 tahun, wanita kelahiran Jakarta ini sudah mulai terjun sebagai penyanyi cilik.

Semakin dewasa, Puput semakin matang dalam dunia tarik suara. Ia bahkan pernah didaulat sebagai perwakilan Asia Bagus di Singapura.

Selama berkarier di dunia tarik suara, Puput telah berhasil mengeluarkan 36 album rekaman.

 

Halaman:
1 2
