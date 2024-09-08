Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Puput Novel Meninggal Dunia di Usia 50 Tahun

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |20:37 WIB
Puput Novel Meninggal Dunia di Usia 50 Tahun
Puput Novel Meninggal Dunia di Usia 50 Tahun (Foto: Instagram/puputnovel_)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi Puput Novel meninggal dunia di usia 50 tahun pada hari ini, Minggu (8/9/2024).

Kabar duka itu dibagikan melalui pesan singkat yang disampaikan oleh pihak manajemen Puput Novel, Ruli Siahaan. Ruli mengungkap bahwa Puput Novel menghembuskan nafas terakhirnya pada hari ini sekitar pukul 18.24 WIB.

Cover Lagu Religi Raihan, Puput Novel Banjir Pujian Netizen
Puput Novel Meninggal Dunia di Usia 50 Tahun (Foto: Instagram/puputnovel_)


"Telah meninggal dunia artis cantik & baik hati, mbak Puput Novel. Hari Minggu Jam 18.24 Wib dalam usia 50 tahun," bunyi pesan dari Ruli Siahaan kepada awak media, Minggu (8/9/2024).

Melalui pesan itu pula, Ruli meminta agar Puput Novel dimaafkan atas segala kesalahannya.

"Jika ada kesalahan & khilaf Mbak Puput tolong diberikan pintu maaf ya. Makasih ya," tandasnya

 

Halaman:
1 2
