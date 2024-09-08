Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marshanda Girang, Baju 10 Tahun Lalu Muat Lagi Usai Berat Badan Turun 20 Kilogram

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |05:05 WIB
Marshanda Girang, Baju 10 Tahun Lalu Muat Lagi Usai Berat Badan Turun 20 Kilogram
Marshanda Girang, Baju 10 Tahun Lalu Muat Lagi Usai Berat Badan Turun 20 Kilogram (Foto: Instagram/marshanda99)
JAKARTA - Marshanda patut bergembira hati lantaran berat badannya turun drastis hingga 20 kilogram. Hal itu membuat pakaian lamanya, tepatnya yang dibeli 10 tahun lalu kembali bisa dipakai.


Marshanda belakangan ini menjadi sorotan karena bentuk tubuhnya yang langsing. Ibu satu anak ini semakin memesona dengan tubuh yang makin ideal dan kerap disebut body goals.

Marshanda Girang, Baju 10 Tahun Lalu Muat Lagi Usai Berat Badan Turun 20 Kilogram (Foto: Instagram/marshanda99)


Ternyata hal ini terjadi lantaran dirinya berhasil menurunkan berat badan 20 kilogram dalam kurun waktu satu tahun. Berawal dari tuntutan peran, Marshanda justru merasa lebih nyaman dengan berat badannya yang sekarang, 56 kilogram.

Dengan tubuhnya yang semakin langsing, koleksi pakaiannya 10 tahun lalu muat lagi untuk dikenakan di tubuhnya.

"Betul, baju lamaku yang 10 tahun lalu kepake lagi, ya allah itu rasanya 'wow'," ujar Marshanda di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Selain itu, dengan berat badannya yang sekarang, Marshanda merasa tidak mudah lelah di tengah aktivitasnya yang cukup padat

 

