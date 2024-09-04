Senyum Sumringah Marshanda Berhasil Turunkan Berat Badan 20 Kg

JAKARTA - Marshanda belakangan ini menjadi sorotan karena bentuk tubuhnya yang langsing. Ibu satu anak ini semakin memesona dengan tubuh yang makin ideal dan kerap disebut body goals.

Ternyata hal ini terjadi lantaran dirinya berhasil menurunkan berat badan 20 kilogram dalam kurun waktu satu tahun. Berawal dari tuntutan peran, Marshanda justru merasa lebih nyaman dengan berat badannya yang sekarang, 56 kilogram.

Berbagai upaya dilakukannya untuk menurunkan berat badannya. Istri Ben Kasyafani itu rutin berolahraga lima kali dalam satu minggu. Selain itu, Marshanda melakukan program diet. Dia membatasi waktu makannya setiap hari dengan metode intermittent fasting.

"Jadi selain aku olahraga seminggu lima kali, itu ada badminton, berenang, hot yoga yang kelasnya panas itu, ngegym, aku puasa juga intermittent fasting yang ada jendela makannya gitu," ujar Marshanda di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Saat menjalani diet, Marshanda berusaha menghindari cheating day dimana dia bebas untuk makan makananan yang disukainya tanpa diatur dan tidak membatasi waktu makannya.

"Aku jarang (cheating day), ada sih paling dua bulan sekali, atau sebulan sekali," ungkapnya.

Dalam proses menurunkan berat badan, Marshanda mengaku kerap kali merasa pesimis. Meski demikian, dia tidak menghentikan segala upaya agar target berat badannya tercapai. Apalagi ada tuntutan dari rumah produksi yang memintanya menurunkan berat badan sebanyak 15 kilogram demi karakter yang akan diperankannya.

"Lebih ke secara pikiran, 'bisa gak sih gue' tapi tetep aja walaupun worry, tapi tetep berusaha, olahraga, tetep ngegym, makannya diet," ungkapnya.