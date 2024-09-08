Ria Andrews Bahagia Jalani Satu Tahun Kehidupan Sebagai Ibu Usai Punya Anak dari Stefan William

Ria Andrews Bahagia Jalani Satu Tahun Kehidupan Sebagai Ibu Usai Punya Anak dari Stefan William (Foto: Instagram/ria.travelwithmeri)

JAKARTA - Ria Andrews mengaku bahagia usai menjalani satu tahun kehidupannya sebagai seorang ibu. Diketahui, Ria Andrews telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Noah Cure Andrews Umboh pada 11 September 2023, buah dari hubungannya dengan aktor Stefan William.

Kabar ini begitu mengejutkan sebab Stefan tak pernah mengumumkan soal pernikahan sebelumnya.



Setelah hampir satu tahun menyembunyikan kelahiran putranya, kini Stefan dan Ria kerap membagikan momen kebersamaan dengan Noah. Ria pun mengungkap bahwa menjadi seorang ibu menjadi salah satu momen terbaik dalam hidupnya dengan segala pelajaran berharga yang satu persatu dijalaninya dengan kebahagiaan.

Ria Andrews Bahagia Jalani Satu Tahun Kehidupan Sebagai Ibu Usai Punya Anak dari Stefan William (Foto: Instagram/ria.travelwithmeri)



"Perjalanan terbaik dalam hidupku adalah menjadi seorang ibu," ujar Ria dikutip dari unggahan Instagram story @ria.travelwithmeri, Minggu (8/9/2024).



Meski selama satu tahun ini banyak tantangan yang harus dihadapi sebagai seorang ibu baru, Ria bahagia karena kehadiran Noah begitu berharga baginya.



"Tahun ini penuh dengan banyak tantangan yang tak terduga dan bayi laki-lakiku telah menjadi cahaya terangku selama ini," sambungnya.