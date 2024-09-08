Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Peringatan Keras Maia Estianty untuk Anak-anaknya Sebelum Menikah

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |09:05 WIB
Peringatan Keras Maia Estianty untuk Anak-anaknya Sebelum Menikah
Peringatan Keras Maia Estianty untuk Anak-anaknya Sebelum Menikah (foto: Instagram/maiaestiantyreal)
A
A
A

JAKARTA - Maia Estianty memberikan peringatan keras pada ketiga anaknya sebelum memutuskan untuk menikah. Diketahui, Maia dikabarkan akan segera mantu lantaran salah satu dari tiga anaknya akan segera menikah.

Meski Maia meyakini bahwa ketiga anaknya sudah siap menikah, Maia tetap memberikan peringatan keras agar ketiga anaknya harus siap secara mental sebelum menikah.

Keyakinan yang kuat bukan hanya terhadap calon istrinya kelak melainkan komitmen untuk membina rumah tangga. Jika masih merasa ragu, lebih baik tidak dipaksakan agar tak menyakiti hati kekasihnya.

Maia Estianty Janji Tak akan Jadi Mertua Rese jika Al El Dul Menikah
Peringatan Keras Maia Estianty untuk Anak-anaknya Sebelum Menikah (foto: Instagram/maiaestiantyreal)


"Kalau kalian enggak siap mental, jangan nikah dulu,  kalian selesaikan hidup kalian maksudnya kalau kamu gak yakin sama perempuan ini, enggak usah daripada kamu gak yakin terus kamu nanti hanya menyakiti. Kalau kamu belum selesai dengan dirimu ya mendingan enggak usah gitu daripada kita menyakiti hati orang lain," ujar Maia Estianty dikutip dari kanal YouTube Starpro.

Selain itu, Maia juga mengingatkan bahwa ada nama besar kedua orangtua di pundak ketiga anaknya. Kehormatan sebagai anak dari Maia Estianty dan Ahmad Dhani harus selalu dijunjung tinggi, nama baik keluarga harus terus dijaga. Sehingga jangan melakukan sesuatu yang akan mencoreng nama baik keluarga.


"Namanya seorang anak pasti yang dibawa adalah nama ayahnya bukan nama bundanya kan karena biar bagaimana yang bertanggung jawab pasti seorang ayah cuma tetap aja aku bilang, anak-anak ini orang tuanya dua-duanya punya nama besar," ungkapnya.

Maia juga berpesan bahwa ketika keraguan mulai muncul maka tidak perlu memaksakan untuk menikah. Lebih baik mengurusi diri sendiri dulu, memuaskan hati, menikmati masa muda, sebelum siap untuk berkomitmen dalam ikatan pernikahan dengan wanita pilihannya.

 

