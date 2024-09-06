Maia Estianty Pastikan Al Ghazali Siap Menikah dengan Alyssa Daguise

JAKARTA - Belakangan ini Maia Estianty semakin sering membahas rencana pernikahan ketiga anaknya. Apalagi setelah anak keduanya, El Rumi yang telah menjomblo selama bertahun-tahun akhirnya menemukan sosok tambatan hatinya.

Sementara Al Ghazali akhirnya kembali kepada sosok yang sempat mengisi hatinya selama enam tahun, Alyssa Daguise.

Beberapa waktu lalu saat perayaan ulang tahun Dul Jaelani, ketiga kakak beradik itu bermain games 'hompimpa' untuk menentukan siapa yang akan menikah lebih dulu. Ternyata, Al Ghazali lah yang memenangkannya.

Al Ghazali dan Alyssa Daguise

Maia Estianty pun merasa bahwa hal itu menjadi pertanda bahwa putra sulungnya itu harus segera menentukan tanggal pernikahannya. Sebab, Maia sendiri menilai bahwa Al sudah siap menikah dengan Alyssa.

"Al Ghazali nantang hompimpa 'siapa duluan nikah' dia yang menang jadi harus menentukan tanggal. Insya Allah, doain aja aja tapi belum tahu kapan pastinya, cuma Insyaallah sudah dibulatkan tekadnya," ujar Maia Estianty dikutip dari kanal YouTube Starpro, Kamis (6/9/2024).

Sebenarnya Maia merasa bahwa ketiga anaknya itu sudah sama-sama siap untuk menikah. Maia Estianty pun tak mempermasalahkan jika anak-anaknya harus menikah di tahun yang sama.

Asalkan tahun yang sama itu terjadi dalam kalender masehi sementara di kalender hijriah atau kalender Islam, tahunnya sudah berganti.

"Sebenarnya semuanya siap sih cuma memang aku kan bilang, anak-anak ini kalau kalian mau nikah di tahun yang sama minimal tahun barunya berbeda, misalnya tahun masehinya di tahun yang sama tapi kalau bisa tahun baru Islamnya, tahun baru Islam kalau enggak salah di pertengahan tahun masehi ya, nah jadi setelah itu," ungkapnya.

Maia Estianty ternyata punya trauma yang begitu membekas mengenai tahun pernikahan yang sama dengan saudara kandung dimana dirinya dan sang kakak menikah di tahun yang sama dan berujung perceraian.

"Karena aku trauma aja pernah menikah di tahun yang sama kebetulan sama kakakku dan dua-duanya cerai gitu jadi pengalaman ini tidak untuk semuanya ya karena setiap manusia kan punya jalan hidup masing-masing. Cuma aku bilang kalau bisa ya tahun yang berbeda tapi berbeda tahun baru Islam juga enggak masalah," ujarnya.