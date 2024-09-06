Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid Telaten Rawat Thariq Halilintar Usai Resmi Jadi Istri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |22:45 WIB
Aaliyah Massaid Telaten Rawat Thariq Halilintar Usai Resmi Jadi Istri
Aaliyah Massaid Telaten Rawat Thariq Halilintar Usai Resmi Jadi Istri (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)
A
A
A

JAKARTA - Aaliyah Massaid mengaku harus memberikan perhatian lebih pada Thariq Halilintar usai resmi menikah dan menjadi seorang istri. Jika biasanya dia hanya merawat dirinya sendiri, kini Aal juga berperan untuk merawat suaminya.

"Kesibukannya itu sekarang bukan cuma ngerawat diri saya sendiri tapi juga suami saya," kata Aaliyah Massaid di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah
Aaliyah Massaid Telaten Rawat Thariq Halilintar Usai Resmi Jadi Istri (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)


Salah satu cara untuk merawat diri, Aaliyah dan Thariq Halilintar jadi senang berolahraga bersama.

"Jadi kita sering olahraga bareng tuh sangat penting supaya nanti di masa tuanya pun kita tetep sehat, otot-otot kita sehat," ungkap Aaliyah Massaid.


Tak lupa perempuan 22 tahun itu juga kerap menyiapkan vitamin setiap pagi untuk dirinya dan sang suami.

"Menyiapkan vitamin pagi-pagi sangat penting, aku juga baru menyadari vitamin sepenting itu (perawatan) dari dalam juga," beber Aaliyah Massaid.

 

1 2
