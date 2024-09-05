Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Ungkap Kebahagiaan Usai Menikah: Semoga Bucin Sampai Tua

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |19:31 WIB
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Ungkap Kebahagiaan Usai Menikah: Semoga Bucin Sampai Tua
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Ungkap Kebahagiaan Usai Menikah: Semoga Bucin Sampai Tua (Foto: IG Thariq)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan artis Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid mengungkapkan kebahagiaannya setelah menikah pada 26 Juli 2024 lalu.

Thariq mengaku sangat bahagia menjalani rumah tangganya dengan sang istri. Bahkan, dia mengaku kini lebih hidup teratur lantaran ada Aaliyah yang fokus mengurusnya.

"Sarapan harus di meja makan, hidup jadi lebih teratur juga," kata Thariq Halilintar di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

"Pastinya happy banget karena bisa melihat orang yang kita cintai setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi," tambahnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/33/3189731//dude_harlino-ioEa_large.JPG
Dude Harlino Klarifikasi Hubungannya dengan DSI, Doakan Korban Dapat Haknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189685//davina_karamoy-znwL_large.jpg
Davina Karamoy Siap Tempuh Jalur Hukum usai Dituding Selingkuh dengan Mantan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189643//davina_karamoy-TPGt_large.jpg
Ternyata, Perselingkuhan Davina Karamoy dan Mantan Menteri sempat Dispill Istri Sah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189588//davina_karamoy-kQJB_large.jpg
Heboh, Davina Karamoy Dituding Jadi Wanita Simpanan Mantan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189413//mpok_alpa-z4MP_large.jpg
Putri Mpok Alpa Menghilang, Ayah Tiri: Kalau Ada Masalah Selesaikan Baik-Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189409//dahlia_poland_dan_dicky_smash-R8Ht_large.jpg
Jelang Cerai, Dahlia Poland Curhat Bareng Dicky SM*SH  
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement