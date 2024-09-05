Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Ungkap Kebahagiaan Usai Menikah: Semoga Bucin Sampai Tua

JAKARTA - Pasangan artis Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid mengungkapkan kebahagiaannya setelah menikah pada 26 Juli 2024 lalu.

Thariq mengaku sangat bahagia menjalani rumah tangganya dengan sang istri. Bahkan, dia mengaku kini lebih hidup teratur lantaran ada Aaliyah yang fokus mengurusnya.

"Sarapan harus di meja makan, hidup jadi lebih teratur juga," kata Thariq Halilintar di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

"Pastinya happy banget karena bisa melihat orang yang kita cintai setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi," tambahnya.