HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Amanda Rigby Dikaitkan dengan Andre Taulany, Ternyata Ini Kriteria Pria Idamannya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |17:00 WIB
Amanda Rigby Dikaitkan dengan Andre Taulany, Ternyata Ini Kriteria Pria Idamannya
Amanda Rigby Dikaitkan dengan Andre Taulany, Ternyata Ini Kriteria Pria Idamannya (Foto: IG Amanda Rigby)
A
A
A

JAKARTA - Artis Amanda Rigby sedang mencuri perhatian publik. Pasalnya Amanda Rigby tiba-tiba dirumorkan memiliki kedekatan spesial dengan komedian Andre Taulany. 

Kabar kedekatan mereka mulai dibicarakan usai beredar video yang memperlihatkan Andre Taulany tengah mengabadikan momen Amanda Rigby yang sedang menjalani syuting dimana dia beradu peran dengan Dicky Difie. 

Bersamaan dengan dugaan kedekatan mereka, publik pun penasaran dengan kriteria pria idaman dari Amanda Rigby.

Rupanya, Amanda Rigby lebih menyukai pria yang kalem sabar dan humoris.

Amanda Rigby Dikaitkan dengan Andre Taulany, Ternyata Ini Kriteria Pria Idamannya
Amanda Rigby Dikaitkan dengan Andre Taulany, Ternyata Ini Kriteria Pria Idamannya

"Aku suka laki-laki yang kalem kalem dalam artian tuh dia tenang dan sabar orangnya. Aku suka yang humoris juga," kata Amanda Rigby dikutip dari YouTube Wendi Cagur, Jumat (6/9/2024).

Tak hanya itu, perempuan 32 tahun ini juga menyukai pria yang bisa berkomunikasi dengan baik.

"Bisa komunikasi dengan baik aku suka ngobrol," ungkap Amanda Rigby.

Ada satu poin lagi yang bisa menjadi nilai tambah bagi pria yang ingin mendekati Amanda Rigby, yakni rendah hati. 

"Aku tuh suka banget laki-laki yang rendah hati, itu buat aku kaya plus poin banget buat aku walaupun dia hebat tapi kalo dia humble tuh buat aku plus poin," terang Amanda Rigby. 

Dalam kesempatan yang sama, perempuan blasteran Jawa-Inggris ini juga menerangkan sifat-sifat pria yang dihindari untuk dijadikan pasangan.

 

Halaman:
1 2
