Syifa Hadju Bagikan Foto Bareng El Rumi : Kebahagiaanku Datang Lagi

JAKARTA - Hubungan asmara Syifa Hadju dan El Rumi selalu menarik untuk dibahas. Apalagi keduanya semakin tak malu-malu lagi memamerkan momen kebersamaan mereka.

Kali ini, Syifa Hadju membagikan potret manis bersama kekasihnya dengan suasana hangat diterangi lilin kecil. Aura bahagia terpancar dari wajah keduanya dengan senyum yang terus mengembang. El Rumi pun merangkul kekasihnya saat mereka duduk berdampingan.

Foto ini dibagikan Syifa Hadju di akun Instagram keduanya, @cipaaju dan dibagikan ulang oleh El Rumi. Dia juga menambahkan backsound dengan lagu NIKI berjudul Tsunami yang seolah menggambar suasana hati Syifa saat ini, hanyut dalam cinta yang tiba-tiba saja datang tanpa diduganya.

Bahkan dalam keterangan foto itu, Syifa menyebut bahwa kebahagiaan yang selama ini dirindukannya akhirnya bisa kembali dirasakannya, bersama El Rumi disisinya.

"Akhirnya kebahagiaanku datang lagi," ujar Syifa Hadju dikutip dari unggahan Instagram @cipaaju, Jumat (6/9/2024).

Unggahan itu pun ramai dikomentari netizen yang ikut bahagia melihat Syifa Hadju menemukan kebahagiaannya kembali. Mereka pun mendoakan yang terbaik untuk hubungan Syifa dan El.

"Gemesnyaa, bahagia selalu kalian," tulis @tf**

"Selamat merayakan kebahagiaan seutuhnya kembali cipp," tulis @yy***

"Masya allah langgeng yaa," tulis @nur**