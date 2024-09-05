Kocak, Instagram MU Unggah Momen Yura Yunita Dipaksa Pakai Jersey Setan Merah oleh Donne Maula

JAKARTA - Drama Yura Yunita dan sang suami, Donne Maula bersama klub sepak bola Manchester United ternyata berlanjut sampai di-notice oleh akun Instagram resmi klub tersebut.

Diketahui, Donne Maula merupakan fans berat Manchester United. Belakangan ini Yura memang kerap membicarakan soal kecintaan suaminya kepada klub Manchester United.

Donne Maula pun kerap mendadak badmood dan uring-uringan ketika MU sedang menelan kekalahan dalam pertandingan.

Tapi kali ini, bukan foto Donne Maula saat badmood yang dibagikan ulang oleh akun akun Instagram resmi MU melainkan potret saat Yura dipaksa untuk ikut memakai jersey tim kesayangan suaminya itu.