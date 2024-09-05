Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |15:00 WIB
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami (Foto: IG Aura Kasih)
JAKARTA - Aura Kasih memilih untuk berdamai dengan keadaan usai bercerai dengan Erick Amaral pada 2021 lalu dan menutup komunikasi dengannya. Kini, ibu satu anak itu telah memperbaiki hubungannya dengan Erick demi kepentingan anak.

Bukan tanpa alasan, Aura Kasih merasa harus berlapang dada dalam menjalani hidupnya sekarang. Terlebih, ada anak yang butuh kasih sayang dari ayah kandungnya.

"Aku harus berlapang dada dan membuka pintu ini demi kebaikan anak. Senang anak ketemu ayahnya, karena kan selama ini nggak ketemu. Walaupun belum tahu ayahnya disini sampai kapan, tapi setidaknya Bella bisa dapat kasih sayang anak," kata Aura Kasih di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami

Dikatakan Aura Kasih, Erick pintar dalam mencuri hati Arabella. Alhasil, bocah lima tahun itu pun mudah akrab dengan ayah kandungnya usai berpisah selama empat tahun terakhir.

Selama di Indonesia, Erick juga memanfaatkan momen bareng anak dengan mengajaknya healing.

"Kebetulan Erick friendly dan pintar mencuri hati anak, jadi anaknya mau. Ya dia nanya-nanya ke aku soal anak dan tanya enaknya kemana bawa anak di Indonesia," ucapnya.

