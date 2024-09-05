Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aura Kasih Senang Mantan Suami Akhirnya Temui Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |16:31 WIB
Aura Kasih Senang Mantan Suami Akhirnya Temui Anak
Aura Kasih Senang Mantan Suami Akhirnya Temui Anak (Foto: IG Aura Kasih)
A
A
A

JAKARTA - Aura Kasih mengaku senang setelah mantan suaminya, Erick Amaral, menemui sang anak, Arabella. Erick yang berkebangsaan Brasil itu rela datang ke Indonesia untuk menemui sang putri.

Hal ini pun membuat Aura Kasih senang bukan kepalang. Sebab, mereka sudah tak bertemu setelah empat tahun berpisah.

"Iya sudah sudah, aku lupa bulan apa cuma dia udah di Indonesia. Ya masa dia nggak boleh ketemu anak," kata Aura Kasih di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Aura Kasih Senang Mantan Suami Akhirnya Temui Anak
Aura Kasih Senang Mantan Suami Akhirnya Temui Anak

Kini, Aura Kasih juga sudah membuka kembali jalur komunikasinya dengan Erick. Tentunya, hal itu dilakukan demi kebaikan sang anak.

Halaman:
1 2
