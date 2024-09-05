Usai Single Laura, Raissa Ramadhani Ketagihan Nyanyikan Soundtrack Film

JAKARTA - Raissa Ramadhani dipercaya menyanyikan lagu Laura yang merupakan soundtrack dalam film berjudul Laura. Lagu ini diakui oleh Raissa memberikan nuansa berbeda dari single sebelumnya.

Diakui oleh Raissa menyanyikan lagu soundtrack film membuatnya ketagihan. Dirinya pun akan menerima jika ada tawaran kembali menyanyikan soundtrack film.

“Aku pernah sinetron kebetulan. Seru sih, suka. Cuma buat sekarang nyanyi kayaknya lebih seru ya. Cuma kalau tiba tiba ada proyek film yang ceritanya bagus, pasti mau lah," ujar Raissa Ramadhani.

Raissa mengakui, ada persiapan berbeda menyanyikan lagu biasa dan soundtrack film. Untuk menyanyikan soundtrack, harus ada emosi yang dijaga sesuai dengan kebutuhan filmnya.

“Karena biasanya bikin lagu buat diri sendiri, bawain buat diri sendiri, kita punya ruang yang luas banget untuk berekspresi. Untuk film, ya kita kerja bareng production lain, kita juga harus tahu ini lagunya buat yang di scene mana, emosinya saat itu gimana. Jadi harus mengerti kebutuhan film itu juga,” jelasnya.

Raissa berkesempatan untuk menyumbangkan suaranya pada lagu tema untuk film produksi MD Pictures, Laura yang diproduseri oleh Manoj Punjabi dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo.