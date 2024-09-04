Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Manggung, Aldi Taher Tak Bisa Temani Istri Lahiran Anak Keempat

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |18:40 WIB
Manggung, Aldi Taher Tak Bisa Temani Istri Lahiran Anak Keempat
Manggung, Aldi Taher Tak Bisa Temani Istri Lahiran Anak Keempat (Foto: IG Aldi Taher)
JAKARTA - Aldi Taher mengaku tidak menemani istrinya, Salsabillih, ketika lahiran anak keempat di Rumah Sakit Primaya Evasari, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 2 September 2024.

Aldi mengatakan hal ini karena dirinya ada job manggung di sebuah acara tepat di hari kelahiran sang anak.

"Waktu itu pas banget aku ada event nyanyi, jam 12 siang harus berangkat," ujar Aldi Taher kepada wartawan hari ini.

Pria 40 tahun itu justru hanya bisa melihat wajah sang putri dari kiriman foto Salsabillih setelah menjalani operasi caesar.

