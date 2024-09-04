Aldi Taher Umumkan Kelahiran Anak Keempatnya

JAKARTA - Aldi Taher mengumumkan bahwa istrinya, Salsabilih baru saja melahirkan anak berjenis kelamin perempuan pada Senin, 2 September 2024. Kabar bahagia itu dibagikan oleh Aldi Taher melalui akun Instagramnya.



Dalam unggahannya, Aldi Taher pun memamerkan potret dirinya menggendong putri keempat yang diberi nama Sheila Zalinq Bryna Taher itu. Dia juga membagikan potret bersama istri tercinta, Salsabilih dan ketiga anak mereka yang lainnya saat di rumah sakit untuk menyambut kelahiran anak keempatnya itu.

Aldi Taher Umumkan Kelahiran Anak Keempatnya (Foto: Instagram/alditaher.official)



"ALHAMDULILLAH telah lahir putri kami tercinta " SHEIKA ZALINA BRYNA TAHER " tanggal 2 sept 2024 jam 12.38 WIB," ujar Aldi Taher dalam keterangan unggahan @alditaher.official, Selasa (3/9/2024).



Aldi Taher pun mengungkap perjuangan sang istri demi melahirkan buah hati mereka tercinta yang akhirnya lahir melalui proses operasi caesar.



"Setelah 3 x perjuangan induksi tadinya bunda @salsabillih06 mau lahiran normal,ternyata QODARULLAH diharuskan operasi caesar," jelasnya.



Melalui unggahan itu pula, Aldi Taher mengucapkan terima kasih kepada dokter dan petugas kesehatan yang telah membantu proses persalinan sang istri sampai bayinya lahir dengan sehat dan selamat.



"Terima kasih team @primayaevasari dan dokter @tanjungsyafriani dan team yang sangat profesional dan penuh dengan cinta dalam membantu proses persalinan. Terima kasih untuk doa dari keluarga dan teman2 semua ya," ungkapnya.