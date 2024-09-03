Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Disebut Pacari Herjunot Ali, Olla Ramlan Ungkap Kriteria Pria Idamannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |07:32 WIB
Disebut Pacari Herjunot Ali, Olla Ramlan Ungkap Kriteria Pria Idamannya
Disebut Pacari Herjunot Ali, Olla Ramlan Ungkap Kriteria Pria Idamannya (Foto: IG Olla)
A
A
A

JAKARTA - Olla Ramlan disebut-sebut punya hubungan asmara dengan aktor Herjunot Ali. Namun, isu itu dibantah lantaran keduanya mengaku hanya berteman.

"Nggak ada sayang,  nggak ada Junot-Junotan," kata Olla Ramlan ketika ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Disebut Pacari Herjunot Ali, Olla Ramlan Ungkap Kriteria Pria Idamannya
Disebut Pacari Herjunot Ali, Olla Ramlan Ungkap Kriteria Pria Idamannya

Olla memastikan hubungan dengan Junot layaknya sahabat pada umumnya. Namun, dia mengaku tidak risih ketika banyak warganet yang kerap menjodoh-jodohkan dirinya dengan sang aktor.

"Sahabat, dia sahabat aku. Nggak risih, kan dia sahabat aku," ungkap wanita 44 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/33/3069228/olla_ramlan-yETv_large.jpg
Olla Ramlan Ungkap Sikap Nikita Mirzani saat Anaknya Pacaran dengan Lolly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066381/sean_mikael_dan_syeika-n3ok_large.jpg
Olla Ramlan Pamer Foto Kekasih Baru Putranya, Netizen: Pacaran Sama Saudara Tiri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066340/olla_ramlan_dan_sean-X4v6_large.jpg
Olla Ramlan Pamer Pacar Baru Sean Mikael Alexander
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/194/3058797/olla_ramlan-2Tkl_large.jpg
Pamer OOTD Kantoran ala Olla Ramlan, Pakai High Heels Seharga Rp15 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058195/olla_ramlan-e59I_large.jpg
Olla Ramlan Bantah Pacaran dengan Herjunot Ali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053232/cinta_ramlan-7iVk_large.jpg
Kronologi Adik Olla Ramlan Idap Kanker Serviks, Alami Hal Aneh saat Hubungan Suami Istri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement