JAKARTA - Olla Ramlan disebut-sebut punya hubungan asmara dengan aktor Herjunot Ali. Namun, isu itu dibantah lantaran keduanya mengaku hanya berteman.
"Nggak ada sayang, nggak ada Junot-Junotan," kata Olla Ramlan ketika ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.
Olla memastikan hubungan dengan Junot layaknya sahabat pada umumnya. Namun, dia mengaku tidak risih ketika banyak warganet yang kerap menjodoh-jodohkan dirinya dengan sang aktor.
"Sahabat, dia sahabat aku. Nggak risih, kan dia sahabat aku," ungkap wanita 44 tahun itu.