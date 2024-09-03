Disebut Pacari Herjunot Ali, Olla Ramlan Ungkap Kriteria Pria Idamannya

JAKARTA - Olla Ramlan disebut-sebut punya hubungan asmara dengan aktor Herjunot Ali. Namun, isu itu dibantah lantaran keduanya mengaku hanya berteman.

"Nggak ada sayang, nggak ada Junot-Junotan," kata Olla Ramlan ketika ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Olla memastikan hubungan dengan Junot layaknya sahabat pada umumnya. Namun, dia mengaku tidak risih ketika banyak warganet yang kerap menjodoh-jodohkan dirinya dengan sang aktor.

"Sahabat, dia sahabat aku. Nggak risih, kan dia sahabat aku," ungkap wanita 44 tahun itu.