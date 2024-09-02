Momen Judika Rayakan Hari Jadi Pernikahan dengan Duma Riris

JAKARTA - Judika baru saja merayakan hari jadi pernikahannya dengan sang istri tercinta, Duma Riris. Pernikahan Judika dan Duma kini tepat menginjak usia 11 tahun.

Di momen anniversary mereka, Judika pun menuliskan pesan dan rasa terima kasihnya untuk netizen yang sudah memberi ucapan dan doa untuk mereka. Momentum itu juga bertepatan dengan ulang tahun pelantun Mama Papa Larang ini.

“Terima kasih buat semua ucapan dan doa kalian di hari ultahku sekaligus anniv pernikahanku dan istriku,” tulis Judika di Instagram-nya, @jud1ka.

Momen Judika Rayakan Hari Jadi Pernikahan dengan Duma Riris

Unggahan itu memperlihatkan Judika yang memberikan ciuman mesra untuk Duma saat keduanya asyik makan malam bersama. Terlihat Judika mempersiapkan dinner romantis di tengah kota Jakarta dengan pemandangan gedung tinggi yang indah menyala.

Meski ini merupakan momen berharga untuknya berdua dengan sang istri, penyanyi berusia 46 tahun itu juga turut mengajak kedua buah hatinya untuk dinner bersama. Meski tak bisa dinner berdua, Judika tetap bahagia dan merayakan momen anniversary ini bersama keluarga tercinta.