Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Judika Rayakan Hari Jadi Pernikahan dengan Duma Riris

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |08:03 WIB
Momen Judika Rayakan Hari Jadi Pernikahan dengan Duma Riris
Momen Judika Rayakan Hari Jadi Pernikahan dengan Duma Riris (Foto: IG Judika)
A
A
A

JAKARTA - Judika baru saja merayakan hari jadi pernikahannya dengan sang istri tercinta, Duma Riris. Pernikahan Judika dan Duma kini tepat menginjak usia 11 tahun.

Di momen anniversary mereka, Judika pun menuliskan pesan dan rasa terima kasihnya untuk netizen yang sudah memberi ucapan dan doa untuk mereka. Momentum itu juga bertepatan dengan ulang tahun pelantun Mama Papa Larang ini.

“Terima kasih buat semua ucapan dan doa kalian di hari ultahku sekaligus anniv pernikahanku dan istriku,” tulis Judika di Instagram-nya, @jud1ka. 

Momen Judika Rayakan Hari Jadi Pernikahan dengan Duma Riris
Momen Judika Rayakan Hari Jadi Pernikahan dengan Duma Riris

Unggahan itu memperlihatkan Judika yang memberikan ciuman mesra untuk Duma saat keduanya asyik makan malam bersama. Terlihat Judika mempersiapkan dinner romantis di tengah kota Jakarta dengan pemandangan gedung tinggi yang indah menyala.

Meski ini merupakan momen berharga untuknya berdua dengan sang istri, penyanyi berusia 46 tahun itu juga turut mengajak kedua buah hatinya untuk dinner bersama. Meski tak bisa dinner berdua, Judika tetap bahagia dan merayakan momen anniversary ini bersama keluarga tercinta.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/205/3151562/judika-5PCf_large.jpeg
Judika featuring Whisnu Santika: Kolaborasi Lintas Genre Penuh Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/33/3150205/judika-fwSc_large.jpg
Judika Dukung Hakim Kasus Royalti Agnez Mo vs Ari Bias Diadukan ke Bawas MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133866/judika-vI7F_large.jpg
Gandeng Eka Gustiwana, Judika Rilis Lagu Bernuansa EDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125423/judika_dan_ahmad_dhani-B4zX_large.jpg
Kronologi Perseteruan Judika vs Ahmad Dhani, Pecah Kongsi Akibat Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/33/3125243/judika-m3TA_large.jpg
Reaksi Judika Disebut Nyolong Lagu oleh Ahmad Dhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098752/judika-fn02_large.jpg
Judika Ajak Anak Rayakan Natal 2024 di Panti Asuhan dan Panti Jompo: Latih Rasa Empati
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement