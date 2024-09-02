Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suami Yura Yunita Bad Mood Imbas Manchester United Kalah, Bikin Ngakak Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |06:18 WIB
Suami Yura Yunita Bad Mood Imbas Manchester United Kalah, Bikin Ngakak Netizen
Suami Yura Yunita Bad Mood Imbas Manchester United Kalah, Bikin Ngakak Netizen (Foto: IG Yura)
A
A
A

JAKARTA Yura Yunita membagikan momen saat sang suami, Donne Maulana kesal usai klub sepak bola kesayangannya, Manchester United kalah 0-3 melawan Liverpool. Momentum ini bikin Donne bad mood dan diabadikan oleh sang istri.

Momen itu diunggah Yura di akun X-nya, @yurayunita. Nampak sang suami terlihat murung dan menundukan kepalanya saat berada di dalam mobil. 

“Terpantau masih bad mood,” tulis Yura.

Suami Yura Yunita Bad Mood Imbas Manchester United Kalah, Bikin Ngakak Netizen
Suami Yura Yunita Bad Mood Imbas Manchester United Kalah, Bikin Ngakak Netizen

Donne terlihat lemas dan tak bergairah pasca tahu kekalahan yang dialami klub sepakbola kesayangannya. Yura yang juga merupakan fans klub tersebut turut merasakan kesedihan sang suami. Pelantun Intuisi ini bahkan membagikan momen saat para netizen menggoda dirinya atas kekalahan itu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059142/yura_yunita-PDz8_large.jpg
Kocak, Instagram MU Unggah Momen Yura Yunita Dipaksa Pakai Jersey Setan Merah oleh Donne Maula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/08/194/2777363/5-gaya-busana-yura-yunita-saat-manggung-kombinasi-kebaya-modernnya-apik-tuNptWFCY9.jpg
5 Gaya Busana Yura Yunita saat Manggung, Kombinasi Kebaya Modernnya Apik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/05/611/2701512/wajah-tanpa-makeup-yura-yunita-panen-pujian-netizen-kayak-princess-disney-xGRXnVPB0a.jpg
Wajah Tanpa Makeup Yura Yunita Panen Pujian, Netizen: Kayak Princess Disney!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/14/612/2516707/yura-yunita-chika-jessica-adu-pengetahuan-umum-di-unbw-CACNbmxWJy.jpeg
Yura Yunita & Chika Jessica Adu Pengetahuan Umum di UNBW!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/13/194/1641633/sontek-trik-yura-yunita-atasi-masalah-rambut-bercabang-dcwqaeByqz.jpg
Sontek Trik Yura Yunita Atasi Masalah Rambut Bercabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/09/194/1613758/trik-aplikasi-masker-rambut-untuk-pemilik-rambut-tebal-dari-yura-yunita-q9xGyx7zpp.jpg
Trik Aplikasi Masker Rambut untuk Pemilik Rambut Tebal dari Yura Yunita
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement