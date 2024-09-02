Suami Yura Yunita Bad Mood Imbas Manchester United Kalah, Bikin Ngakak Netizen

JAKARTA - Yura Yunita membagikan momen saat sang suami, Donne Maulana kesal usai klub sepak bola kesayangannya, Manchester United kalah 0-3 melawan Liverpool. Momentum ini bikin Donne bad mood dan diabadikan oleh sang istri.

Momen itu diunggah Yura di akun X-nya, @yurayunita. Nampak sang suami terlihat murung dan menundukan kepalanya saat berada di dalam mobil.

“Terpantau masih bad mood,” tulis Yura.

Donne terlihat lemas dan tak bergairah pasca tahu kekalahan yang dialami klub sepakbola kesayangannya. Yura yang juga merupakan fans klub tersebut turut merasakan kesedihan sang suami. Pelantun Intuisi ini bahkan membagikan momen saat para netizen menggoda dirinya atas kekalahan itu.