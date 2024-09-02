Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Laras Gartiana, Seleb TikTok yang Diduga Selingkuh dan Chat Mesumnya Tersebar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |18:35 WIB
JAKARTA - Biodata dan agama Laras Gartiana akan diulas dalam artikel ini. Nama Laras Gartiana sendiri belakangan banyak dicari usai munculnya dugaan bahwa dia telah selingkuh dengan pria bernama Abi, yang ternyata merupakan kekasih dari musisi Nabila R.

Dugaan perselingkuhan Laras dengan Abi, terbongkar tepat dihari ulang tahun Nabila R.

Terbongkarnya perselingkuhan tersebut terjadi ketika Abi tak sengaja meninggalkan smartwatchnya. Nahasnya, ada chat mesum keduanya yang terbaca oleh Nabila R.

Laras Gartiana
Biodata dan Agama Laras Gartiana, Seleb TikTok yang Diduga Selingkuh dan Chat Mesumnya Tersebar (Foto: Instagram/larasgartiana)


"Pdhl em*w gue anget slippery bisa kesandung," bunyi chat yang dikirimkan Laras pada Abi, dan tersebar lewat akun X @2723gb pada Minggu, 1 September 2024.


"Sampe netes," balas Abi.

"Tangan lo sih. Bandel," sahut Laras.

Biodata dan agama Laras Gartiana.

Laras Gartiana memiliki nama lengkap Nyi Raden Siti Laras Gartiana. Dia merupakan seorang seleb di media sosial berusia 26 tahun yang lahir di Jakarta pada 23 Juli 1998.

Menganut agama Islam, Laras dikenal masyarakat lewat konten lucu ataupun travelling bersama sahabatnya, Noe Row. Wajah Laras sendiri kerap kali muncul di akun YouTube milik Noe Row. sejak 2019. 

 

Halaman:
1 2
