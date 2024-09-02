Laras Gartiana Minta Nabila R Hapus Chat Perselingkuhannya usai Mengaku Salah

JAKARTA - TikToker Laras Gartiana meminta musisi Nabila R untuk menghapus bukti perselingkuhannya dengan pria bernama Abi. Hal tersebut diungkapkan oleh Nabila R melalui akun sosial medianya baru-baru ini.

Dalam unggahannya, Nabila mengatakan jika kekasihnya dan juga Laras sempat melakukan grup call dan meminta agar postingan soal perselingkuhan mereka di hapus. Pasalnya, Laras dan juga Abi memiliki pekerjaan di media sosial Instagram, hingga khawatir jika kontraknya akan diputus.



"Guys, Abi dan Laras grup call gue katanya minta di-takedown, soalnya Laras kerjaannya di Instagram, katanya gue jahat kalo gue enggak takedown. Karena dia kerja buat keluarganya. Kata Abi juga kasihan dia kalau sampai diputus sama brand-brand besar, sad yah," kata Nabila R di akunnya.

Laras Gartiana Minta Nabila R Hapus Chat Perselingkuhannya usai Mengaku Salah (Foto: Instagram/nabrl)

Hal itu lah yang pada akhirnya membuat Nabila terpaksa men-takedown postingannya.



"Ya udah biarin gua jadi yang baik aja enggak apa-apa gue takedown postingannya, biar Allah yang balas," tegasnya.

Tak ingin dianggap halu terkait dugaan perselingkuhan yang terjadi antara kekasihnya dengan sahabat Noe Row itu, Nabila akhirnya mengunggah chat yang berisi pengaku Laras soal hubungan tersebut.



"Karena chat aslinya diedit sama orangnya, ini aku tunjukin pesan asli yang dia kirimkan. Gua capek, gua hari ini sakit dan muntah-muntah. Gua enggak punya energi buat ceritain lengkapnya. Kalian terka sendiri aja ya, mereka ngapain aja, gue tahu kalian pintar, jangan fitnah jangan pojokin ceweknya aja, dua-duanya salah," papar Nabila.