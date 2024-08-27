Nagita Slavina akan Diperiksa Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Wanda Hara

JAKARTA - Nagita Slavina akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Wanda Hara pada Kamis, 29 Agustus 2024. Tak sendiri, rekan satu geng dari istri Raffi Ahmad ini juga akan dipanggil ke Polda Metro Jaya dan memberikan keterangan sebagai saksi soal kasus Wanda Hara.

Hal itu dibenarkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. Dia menyebut bahwa Nagita dan gengnya akan dimintai keterangan terkait kehadiran mereka serta Wanda Hara dalam kajian Ustaz Hanan Attaki.

Nagita Slavina akan Diperiksa Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Wanda Hara (Foto: Instagram @raffinagita1717)



"Iya yang terlihat di dokumentasi selaku peserta kegiatan jadi saksi itu orang yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa yang sedang didalami oleh polisi," ujar Kabid dikonfirmasi Selasa (27/8/2024).



Sejumlah rekan Nagita yang akan dipanggil untuk memberikan kesaksian diantaranya, Syahnaz Sadiqah, dan Shandy Purnamasari. Bahkan pihak EO dan pengisi materi kajian, Ustaz Hanan Attaki juga akan dimintai keterangan pada Kamis besok.



"Terlapor dijadwalkan juga tanggal 29 Agustus ya," jelasnya.