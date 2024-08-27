Sambut Anak Ketiga, Rigen Kurangi Job demi Jadi Ayah Siaga

Sambut Anak Ketiga, Rigen Kurangi Job demi Jadi Ayah Siaga (Foto: IG Rigen)

JAKARTA - Komika Rigen Rakelna alias Rigen berencana mengurangi kesibukan di dunia hiburan saat anak ketiganya lahir. Dia ingin menjadi ayah siaga dalam merawat sang bayi.

Kepada awak media, Rigen mengaku tidak memiliki harapan khusus terkait jenis kelamin calon buah hatinya ini.

"Sedikasihnya, kalau cowok Alhamdulillah. Sekarang kita serahkan sama Allah," kata Rigen di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan belum lama ini.

Sambut Anak Ketiga, Rigen Kurangi Job demi Jadi Ayah Siaga

Rigen sendiri mengaku terkejut ketika pertama kali mendengar kabar istrinya, Indah Ningtyas, hamil lagi.

Sebab, ia dan Indah tengah menjalani program KB (Keluarga Berencana) demi menunda momongan usai punya dua anak.

"Awalnya kaget. Tapi setelah dipikir-pikir sambil merenung 'Allah baik banget ya dia percaya sama kitanya'. Berarti kita akan dikasih rezeki sesuai anak-anak ini karena setiap makhluk hidup itu ada rezekinya masing-masing. Jadi kita percaya itu," jelas dia.