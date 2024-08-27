Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

FireHouse Siap Guncang 3 Kota di Indonesia pada Oktober 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |05:05 WIB
FireHouse Siap Guncang 3 Kota di Indonesia pada Oktober 2024
FireHouse Siap Guncang 3 Kota di Indonesia pada Oktober 2024 (Foto: Instagram/firehouserockband)
JAKARTA - Grup band rock legendaris, FireHouse, kembali membawa kabar gembira bagi penggemarnya di Indonesia. Betapa tidak, selain Jakarta, band asal Amerika Serikat itu akan menggelar konser di Bandung dan Surabaya pada Oktober 2024.

Diketahui, konser FireHouse di Indonesia menjadi momen spesial untuk mengenang sang vokalis terdahulu, CJ Snare, yang telah meninggal dunia pada April 2024.

General Manager Golden Tsunami Entertainment, Purnama, selaku promotor mengungkapkan konser ini akan menjadi perayaan musik sekaligus penghormatan terakhir bagi CJ Snare.

FireHouse Siap Guncang 3 Kota di Indonesia pada Oktober 2024 (Foto: Instagram/firehouserockband)


"Konser ini memiliki makna khusus, karena selain mengenalkan vokalis baru, Nate Peck, kita juga akan memberikan penghargaan terakhir kepada CJ Snare yang telah memberikan banyak kenangan indah melalui musiknya," ujar Purnama dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru ini.

Rencananya, FireHouse akan digelar di Trans Luxury Hall Bandung pada 19 Oktober 2024. Sementara di Surabaya, pihak promotor akan menggelar konser ini di Graha Unesa pada 20 Oktober 2024.

Purnama menjelaskan, kedua venue tersebut dipilih karena memiliki kapasitas besar dan fasilitas yang mumpuni untuk konser sekelas internasional.

Jadwal konser di Bandung dan Surabaya juga sudah dirilis di website Firehousemusic.com.

"Harapan kami, konser ini mampu menghadirkan penampilan tak terlupakan dan mengenang salah satu vokalis rock paling ikonik dalam sejarah musik," tuturnya.

 

