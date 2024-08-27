FireHouse Bakal Tampil di Bandung dan Surabaya 19-20 Oktober 2024, Segini Harga Tiketnya!

(Foto: Instagram/firehouserockband)

JAKARTA - FireHouse, grup band asal Amerika Serikat akan menyapa para pecinta musik rock di Indonesia. Tak hanya akan menyapa penggemar di Jakarta, FireHouse juga akan menyambangi Bandung dan Surabaya pada 19-20 Oktober 2024.

Diketahui, konser ini akan menjadi momen spesial untuk mengenang sang vokalis terdahulu CJ Snare yang telah meninggal dunia pada April 2024 lalu.

Selaku General Manager Golden Tsunami Entertainment, Purnama mengatakan bahwa konser ini akan menjadi perayaan musik sekaligus penghormatan terakhir untuk CJ Snare.

(Foto: Instagram/firehouserockband)



“Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan FireHouse kembali ke Indonesia setelah terakhir kali pada 2013 silam. Konser ini memiliki makna khusus, karena selain mengenalkan vokalis baru, Nate Peck, kita juga akan memberikan penghargaan terakhir kepada CJ Snare yang telah memberikan banyak kenangan indah melalui musiknya,” ujar Purnama dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru ini.

Konser FireHouse di Bandung akan digelar pada 19 Oktober di Trans Luxury Hall. Sedangkan di Surabaya, FireHouse akan tampil pada 20 Oktober di Graha Unesa Surabaya.

Penjualan tiket presale akan dimulai pada 24 Agustus 2024 hingga 31 Agustus 2024. Tiket presale bisa dibeli mulai harga Rp625 ribu untuk konser di Bandung dan Rp450 ribu untuk konser di Surabaya. Untuk pembelian tiket, bisa langsung menghubungi situs resmi goldentsunami.id/concert.