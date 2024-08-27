Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

FireHouse Bakal Tampil di Bandung dan Surabaya 19-20 Oktober 2024, Segini Harga Tiketnya!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |23:05 WIB
FireHouse Bakal Tampil di Bandung dan Surabaya 19-20 Oktober 2024, Segini Harga Tiketnya!
FireHouse Bakal Tampil di Bandung dan Surabaya 19-20 Oktober 2024, Segini Harga Tiketnya! (Foto: Instagram/firehouserockband)
A
A
A

JAKARTA - FireHouse, grup band asal Amerika Serikat akan menyapa para pecinta musik rock di Indonesia. Tak hanya akan menyapa penggemar di Jakarta, FireHouse juga akan menyambangi Bandung dan Surabaya pada 19-20 Oktober 2024.

Diketahui, konser ini akan menjadi momen spesial untuk mengenang sang vokalis terdahulu CJ Snare yang telah meninggal dunia pada April 2024 lalu.

Selaku  General Manager Golden Tsunami Entertainment, Purnama mengatakan bahwa konser ini akan menjadi perayaan musik sekaligus penghormatan terakhir untuk CJ Snare.

Firehouse
FireHouse Bakal Tampil di Bandung dan Surabaya 19-20 Oktober 2024, Segini Harga Tiketnya! (Foto: Instagram/firehouserockband)


“Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan FireHouse kembali ke Indonesia setelah terakhir kali pada 2013 silam. Konser ini memiliki makna khusus, karena selain mengenalkan vokalis baru, Nate Peck, kita juga akan memberikan penghargaan terakhir kepada CJ Snare yang telah memberikan banyak kenangan indah melalui musiknya,” ujar Purnama dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru ini.

Konser FireHouse di Bandung akan digelar pada 19 Oktober di Trans Luxury Hall. Sedangkan di Surabaya, FireHouse akan tampil pada 20 Oktober di Graha Unesa Surabaya.

Penjualan tiket presale akan dimulai pada 24 Agustus 2024 hingga 31 Agustus 2024. Tiket presale bisa dibeli mulai harga Rp625 ribu untuk konser di Bandung dan Rp450 ribu untuk konser di Surabaya. Untuk pembelian tiket, bisa langsung menghubungi situs resmi goldentsunami.id/concert.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/205/3055197/firehouse-zuXY_large.jpg
FireHouse Siap Guncang 3 Kota di Indonesia pada Oktober 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/205/3052059/firehouse-gqrZ_large.jpg
Konser FireHouse di Jakarta Jadi Penghormatan Terakhir Fans untuk Mendiang CJ Snare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/02/14/386/941005/SqqZRHpGHC.jpg
Firehouse Ungkap Sejarah Lagu "When I Look Into Your Eyes"
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/10/20/391/884104/mOxerCNS86.jpg
Jamrud, Steelheart, Firehouse Menggema di Tepi Selat Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/10/19/391/883782/iiqlG89eWX.jpg
FireHouse dan Steelheart Siap Gebrak Panggung Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/10/17/386/883058/iP3bB1qaAl.jpg
Firehouse Gak Nyangka Lagunya Bisa Hit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement