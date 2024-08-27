Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Biodata Bernadya, Penyanyi Indonesia yang Tembus Internasional

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |11:54 WIB
Biodata Bernadya, Penyanyi Indonesia yang Tembus Internasional
Biodata Bernadya, Penyanyi yang Tembus Internasional (Foto: IG Bernadya)
A
A
A

JAKARTA - Sosok penyanyi Bernadya pasti sudah tidak asing lagi bagi pengguna media sosial. Pasalnya lagu-lagu milik Bernadya sering kali dipakai sebagai latar musik. 

Bahkan lagu-lagu dalam album terbarunya Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan, Bernadya berhasil tembus Spotify global. 

"Bernadya charts three songs off her album ‘Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan’ on Global Spotify:

#164. Kata Mereka Ini Berlebihan — 1.27M

#177. Lama-Lama — 1.216M

#178. Untungnya, Hidup Harus Tetap Berjalan — 1.21M," tulis akun X @popbase, Selasa (27/8/2024).

Lagu-lagu Bernadya memang kerap mencuri perhatian pendengar musik di Indonesia, lantaran lirik lagu galaunya yang indah itu  langsung membekas di hati. 

Lantas bagaimana profil Bernadya? Simak ulasannya berikut ini melansir dari berbagai sumber.

Biodata Bernadya

Bernadya lahir dengan nama panjang Bernadya Ribka Jayakusuma di Surabaya, 16 Maret 2004. Perempuan yang baru genap 20 tahun itu memulai karier bermusik nya dengan menjajal ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia yang tayang di Global TV pada 2016. Kala itu ia bergabung yang dalam Team Tulus.

 

