Daftar Artis di DPRD DKI Periode 2024-2029, Ada Tina Toon hingga Astrid Kuya

JAKARTA - Sebanyak 106 anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029 resmi dilantik sebagai anggota dewan. Adapun pelantikan dilangsungkan dalam Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan sumpah dan janji yang dihelat di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (26/8/2024) siang.

Dari ratusan anggota dewan yang dilantik terdapat empat artis lolos dari sejumlah partai politik (parpol).

Pertama ada nama mantan pesohor cilik Agustina Hermanto (Tina Toon) dan Chica Koeswoyo dari PDI Perjuangan. Kemudian ada nama pesohor dari Partai Amanat Nasional (PAN), Bebizie Sri Mulyati dan Astrid Kuya.

Sebelumnya, pelantikan dan penetapan tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3395 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusu Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.