Amy Qanita Unggah Kalimat Bijak Usai Dituding Jadi Pelakor

JAKARTA - Ibunda Raffi Ahmad, Amy Qanita belakangan ramai dituding jadi pelakor. Sebelumnya isu Amy Qanita diduga jadi pelakor pernah ramai pada 2012, namun isu itu kembali ramai usai akun X @nuchucherryy yang mengaku sebagai anak dari pria yang direbut oleh ibunda Raffi Ahmad.

Seolah menanggapi dugaan tersebut, perempuan yang akrab disapa Mama Amy ini membagikan ulang video TikTok @hettyd1010 yang berisi kalimat bijak.

"Sebelum kamu menilai saya, duduklah dulu di tempat saya dan rasakan dulu apa yang sedang saya tanggung," tulis Amy Qanita di Instagram @amy_r_qanita, dikutip Senin (26/8/2024).

Ibu mertua Nagita Slavina juga meminta agar publik untuk tak mendengarkan omongan orang lain.

"Jangan dengarkan cerita saya dari mulut orang lain," tambah kutipan tersebut.

"Tapi cobalah sekali sekali duduk di samping saya. Iya, cukup duduk dan perhatikan saja tidak usah ada obrolan agar kamu tahu seperti apa dan bagaimana yang saya lalui setiap hari, sampai sini paham kan," tutupnya.