Alasan Amy Qanita Bisa Akur dengan 3 Menantu

JAKARTA - Amy Qanita, ibunda Raffi Ahmad, punya hubungan yang dekat dengan para menantu. Ia akur dengan pasangan dari ketiga anaknya.

Tak seperti bayangan negatif tentang hubungan kurang baik antara mertua dan menantu, Amy Qanita malah kebalikannya. Rupanya, Amy mengaku berkaca dari pengalaman masa lalu.

"Mama juga belajar dari sosok mertua tuh kan males gitu ya sama mantu, mama juga merasakan dulu punya suami dan harus berhadapan dengan mertua seperti apa," kata Amy Qanita, dikutip dari YouTube RANS, Senin (31/7/2023).

Ibunda Raffi Ahmad itu memetik pelajaran apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan mertua kepada menantu. Alhasil, ketika menjadi seorang mertua dari Nagita Slavina, Jeje, dan Andika Rosadi, Amy Qanita bisa bersikap lebih santai.