Cara Kibordis Indonesia Majukan Industri Musik Indonesia

JAKARTA - KUBI, yang merupakan singkatan dari Kibordis Untuk Bangsa Indonesia, awalnya adalah sebuah komunitas kibordis dan pianis yang didirikan pada Agustus 2015 atas inisiatif Fadhil Indra. Tujuan awalnya adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar kibordis dan pianis dari berbagai genre musik.

Berawal dari hanya beberapa anggota, komunitas ini terus berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah anggota. Selain menjalin silaturahmi, para anggota juga saling berbagi ilmu di bidang musik.

Pada Februari 2017, para anggota KUBI merencanakan sebuah pagelaran bertajuk "100 Kibordis" dan berkonsultasi dengan Donny Hardono, seorang kibordis senior, karena menyadari bahwa pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Akhirnya, Donny Hardono membantu KUBI dalam mempersiapkan segala hal, baik teknis maupun non-teknis. Konser pertama KUBI pun sukses digelar pada 20 Mei 2017 di Graha Bhakti Budaya, Jakarta.

Acara ini menampilkan berbagai genre musik, termasuk Klasik, Elektronik, Jazz, Pop, Dangdut, Anak-anak, World Music, dan Rock. Kegiatan ini bahkan dicatatkan sebagai World Record Holder oleh Record Holders Republic dengan total 132 kibordis dan pianis yang tampil secara bersamaan.

"Saya sangat gembira dengan adanya peresmian KUBI memang seperti halnya perkembangan zaman di mana struktur sosial pergaulan sangat diwarnai dengan perkembangan tekonologi yang segala sesuatunya tidak dilakukan sendiri. Adanya KUBI ini bukti bahwa kita perlu berkumpul bersama. KUBI ini saya pikir akan berperan bagus kalau satu kelompok musisi bergabung berserikat dan untuk mencapai sesuatu harus diperjuangakan secara kolektif," tutur Chandra Darusman.

Keberhasilan konser pertama tersebut membuka peluang bagi Donny Hardono untuk melobi Djarot Saiful Hidayat, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hasilnya, diputuskan untuk menggelar Konser 100 Kibordis sebagai bagian dari peresmian 100 RPTRA. Konser ini dilaksanakan pada 10 Oktober 2017 di Monas dengan beragam genre musik.

Seiring bertambahnya anggota KUBI, muncul ide agar KUBI dapat berkontribusi lebih besar kepada masyarakat Indonesia, khususnya dalam memajukan negara melalui musik, baik dalam menciptakan lagu baru maupun dalam bidang pendidikan.

Meskipun pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020 sempat menghentikan aktivitas industri musik, semangat KUBI untuk berkembang tetap kuat. Akhirnya, pada tahun 2023, KUBI bekerja sama dengan PAPPRI menggelar konser "100 Vokalis 100 Kibordis" di Kemang Village pada 18 Maret 2023 dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional.

“Yang saya lihat dengan forum ini, dulu itu saya masih ingat betapa sulitnya mencari referensi untuk belajar, paling gampang kalau punya duit sekolah aja ke Amerika. Sekarang sudah banjir referesi, klik sana sini saja kita bisa tahu," kata Addie MS.